Из-за ухудшения погоды и ДТП Киев сковали пробки Сегодня, 18:06 546 Цей матеріал також доступний українською Фото: Информатор Из-за плохих погодных условий в Киеве участились ДТП

В среду, 26 декабря, из-за неблагоприятных погодных условий в Киеве возник транспортный коллапс.

Как видно на сервисе Google Maps, в основном движение транспорта сковало в центре и на Окружной.

Трафик особенно затруднен возле Бесарабской площади, на бульваре Тараса Шевченко, Леси Украинки, а также в районе станций метро Кловская, Университет, Арсенальная, Дворец спорта, Крещатик и Площадь Льва Толстого.

Пробки также образовались на Гаванском, Южном и мосту Метро.

Причиной осложнения движения стал дождь с мокрым снегом и участившиеся ДТП.