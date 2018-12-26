Из-за ухудшения погоды и ДТП Киев сковали пробки
В среду, 26 декабря, из-за неблагоприятных погодных условий в Киеве возник транспортный коллапс.
Как видно на сервисе Google Maps, в основном движение транспорта сковало в центре и на Окружной.
Трафик особенно затруднен возле Бесарабской площади, на бульваре Тараса Шевченко, Леси Украинки, а также в районе станций метро Кловская, Университет, Арсенальная, Дворец спорта, Крещатик и Площадь Льва Толстого.
Пробки также образовались на Гаванском, Южном и мосту Метро.
Причиной осложнения движения стал дождь с мокрым снегом и участившиеся ДТП.