Из-за массированных ударов по критической инфраструктуре вводятся экстренные отключения электроэнергии — Тимошенко 31 октября, 09:32 В результате ударов РФ пострадали объекты энергетической инфраструктуры ряда областей (Фото:AshrafChemban /Pixabay)

Из-за массированных ракетных обстрелов критической инфраструктуры Украины со стороны кремлевского режима в стране вводятся экстренные отключения электроэнергии.

Об этом в понедельник, 31 октября, сообщил у себя в Telegram-канале советник главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«Российские террористы в очередной раз нанесли массированный удар по объектам энергосистемы ряда областей Украины. Часть ракет удалось сбить ПВО, часть же попала в цель. Службы работают над ликвидацией последствий», — написал он у себя в Telegram-канале.

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В свою очередь глава ОПУ Андрей Ермак назвал действия РФ «позором», заявив, что ответом на них должны стать ужесточение санкций против Кремля и увеличение поставок оружия для ВСУ.

«Российские неудачники продолжают воевать с мирными объектами. Мы выдержим, а их позор будет стоить целым поколениям россиян очень дорого», — отреагировал он на очередное военное преступление со стороны российских захватчиков.

Утром российские войска совершили массированный ракетный обстрел целого ряда регионов Украины.

Целями ударов были инфраструктурные объекты в Киеве, а также в Харьковской, Черкасской, Винницкой, Черновицкой и Запорожской областях, в результате чего там уже наблюдаются перебои со светом и водой.