Из-за снегопада в Киеве произошло почти 300 ДТП

В Киеве из-за снегопада зафиксировано почти 300 ДТП

По состоянию на 13:00 в Киеве из-за снегопадов произошло 294 дорожно-транспортных происшествия.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Украина в Facebook.

В полиции призвали водителей соблюдать правила дорожного движения, а также, учитывая погодные условия и дорожную обстановку, посоветовали воздержаться от поездок на большие расстояния и максимально ограничить время пребывания на улице.

Утром 14 ноября в Киеве выпал первый снег, в связи с чем снегоуборочную технику разместили на исходных позициях во всех районах столицы.

Из-за снегопада пробки на дорогах города достигли 10 баллов.