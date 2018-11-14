14 ноября 2018, среда

Из-за снегопада в Киеве произошло почти 300 ДТП

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В Киеве из-за снегопада зафиксировано почти 300 ДТП
Фото: Информатор

В Киеве из-за снегопада зафиксировано почти 300 ДТП

По состоянию на 13:00 в Киеве из-за снегопадов произошло 294 дорожно-транспортных происшествия.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Украина в Facebook.

В полиции призвали водителей соблюдать правила дорожного движения, а также, учитывая погодные условия и дорожную обстановку, посоветовали воздержаться от поездок на большие расстояния и максимально ограничить время пребывания на улице.

Утром 14 ноября в Киеве выпал первый снег, в связи с чем снегоуборочную технику разместили на исходных позициях во всех районах столицы.

Из-за снегопада пробки на дорогах города достигли 10 баллов.

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