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Из-за сильных снегопадов нарушена работа аэропорта Одессы

27 января, 14:00
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Из-за снегопада самолеты в Одессу прибывают с опозданием

В связи с ночным снегопадом самолеты в международный аэропорт Одесса прибывают с опозданием.

Лишь к 13:00 аэродромная техника сумела справиться со снегом, сообщает Думская.

В частности, утренний рейс Turkish Airlines был отменен. МАУ из Борисполя прибыл на два часа позже расписания (в 13:00 вместо 11:00), а турецкий OnurAir также вылетел из Стамбула на час позже, ожидая от работников одесского аэропорта расчистки полосы.

На подходе рейсы из Минска, Стамбула и Варшавы.

В данный момент аэродромная техника занимается расчисткой перрона и стоянок. 

Теги:   Снегопад Аэропорт Одесса

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