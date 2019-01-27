Из-за сильных снегопадов нарушена работа аэропорта Одессы
27 января, 14:00
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В связи с ночным снегопадом самолеты в международный аэропорт Одесса прибывают с опозданием.
Лишь к 13:00 аэродромная техника сумела справиться со снегом, сообщает
Думская.
В частности, утренний рейс Turkish Airlines был отменен. МАУ из Борисполя прибыл на два часа позже расписания (в 13:00 вместо 11:00), а турецкий OnurAir также вылетел из Стамбула на час позже, ожидая от работников одесского аэропорта расчистки полосы.
На подходе рейсы из Минска, Стамбула и Варшавы.
В данный момент аэродромная техника занимается расчисткой перрона и стоянок.