Из-за сильного ветра интенсивность взрывов на складах под Ичней возросла

В пятницу, 12 октября, на военных складах под Ичней Черниговской области возросла интенсивность взрывов.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
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Как сообщается, причиной этого стало усиление ветра, который раздувает очаги тления на технической территории, из-за чего взрываются разбросанные по территории боеприпасы, которые не сдетонировали ранее.
На складах продолжают работать пожарные танки, инженерные машины и другая техника.
Кроме того, на очаги тления сбрасывает воду воды авиация ГСЧС.
Ранее сообщалось, что в ночь на 9 октября в Черниговской области произошел взрыв на складах с боеприпасами, который спровоцировал цепную реакцию.
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После этого власти решили в целях безопасности закрыть воздушное пространство и приостановить движение автомобильного и железнодорожного транспорта.
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Кроме того, из опасной зоны были эвакуированы около 10 тысяч человек.
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