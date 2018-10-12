12 октября 2018, пятница

Из-за сильного ветра интенсивность взрывов на складах под Ичней возросла

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Как рассказали в Минобороны, ветер раздувает очагов тления
Фото: Минобороны

Как рассказали в Минобороны, ветер раздувает очагов тления

В пятницу, 12 октября, на военных складах под Ичней Черниговской области возросла интенсивность взрывов.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Как сообщается, причиной этого стало усиление ветра, который раздувает очаги тления на технической территории, из-за чего взрываются разбросанные по территории боеприпасы, которые не сдетонировали ранее.

На складах продолжают работать пожарные танки, инженерные машины и другая техника.

Кроме того, на очаги тления сбрасывает воду воды авиация ГСЧС.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 октября в Черниговской области произошел взрыв на складах с боеприпасами, который спровоцировал цепную реакцию. 

После этого власти решили в целях безопасности закрыть воздушное пространство и приостановить движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

Кроме того, из опасной зоны были эвакуированы около 10 тысяч человек.

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