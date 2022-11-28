Из-за российских обстрелов жителей Купянского района призывают эвакуироваться 28 ноября, 19:12 Эвакуация из Херсона (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Россияне регулярно обстреливают общины Купянского района Харьковской области. Жителей района призывают эвакуироваться в более безопасные регионы.

Об этом заявил заявил заместитель главы Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич.

«С учетом сложной ситуации безопасности на прифронтовых и приграничных территориях указанных общин и возможных, вследствие российской агрессии, проблем с функционированием инфраструктуры, вы можете эвакуироваться на зимний период в более безопасное место», — говорится в заявлении.

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Канашевич обращается к жителям Ольховатской, Двуречанской, Купянской, Куриловской и Петропавловской общин Купянского района. Особенно это касается уязвимых категорий граждан: женщин с детьми, пожилых, больных и маломобильных.

Эвакуироваться предлагают в Харьков, а дальше в более безопасные регионы Украины. Людям обещают безвозмездное проживание в приютах, гуманитарную помощь, питание, медицинскую поддержку. Также будет предоставлена помощь в оформлении справки ВПЛ и соответствующая денежная помощь от государства и международных организаций.

Желающие эвакуироваться должны заполнить заявку или обратиться на горячую линию Красного креста.

26 ноября российские войска обстреляли Чугуев, Купянск и Волчанск Харьковской области. В результате атаки пострадал один человек.