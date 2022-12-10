Есть угроза заражения значительной территории. В Херсонской области из-за массовых обстрелов оккупантов произошел массовый мор птиц

10 декабря, 22:49
Поделиться:
В Херсонской области расследуют экоцид из-за массового мора кур на птицефабрике (Фото:Офис генпрокурора/Telegram)

В Херсонской области расследуют экоцид из-за массового мора кур на птицефабрике (Фото:Офис генпрокурора/Telegram)

Херсонская областная прокуратура расследует экоцид из-за массового мора кур на одной из крупнейших местных птицефабрик. Из-за оккупации предприятие не имело возможности кормить птиц и поддерживать санитарный режим.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора в Telegram.

По данным следствия, в марте птицефабрика осталась без электроснабжения из-за массированного обстрела российских войск. Оккупация поселка помешала зоотехникам кормить птиц и поддерживать санитарный режим в норме, из-за чего погибло большинство кур. К началу полномасштабного вторжения предприятие насчитывало более 4 миллионов птиц.

Видео дня

Читайте также:
В Днепропетровской области российские оккупанты обстреляли птицефабрику, здание разрушено до основания

Во время осмотра на территории фабрики было обнаружено место захоронения погибшей птицы — котлован глубиной примерно три метра и площадью 1 880 квадратных метров.

Читайте также:
Производило 500 тысяч яиц ежедневно. Оккупанты уничтожили в Донецкой области одно из самых мощных предприятий

В прокуратуре заявили о риске бактериального заражения значительной территории. Отобраны образцы для экспертизы.

https://www.youtube.com/embed/aZSlBt1SDOw
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Херсонская область Российские военные Птицефабрика Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X