Есть угроза заражения значительной территории. В Херсонской области из-за массовых обстрелов оккупантов произошел массовый мор птиц 10 декабря, 22:49 В Херсонской области расследуют экоцид из-за массового мора кур на птицефабрике (Фото:Офис генпрокурора/Telegram)

Херсонская областная прокуратура расследует экоцид из-за массового мора кур на одной из крупнейших местных птицефабрик. Из-за оккупации предприятие не имело возможности кормить птиц и поддерживать санитарный режим.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора в Telegram.

По данным следствия, в марте птицефабрика осталась без электроснабжения из-за массированного обстрела российских войск. Оккупация поселка помешала зоотехникам кормить птиц и поддерживать санитарный режим в норме, из-за чего погибло большинство кур. К началу полномасштабного вторжения предприятие насчитывало более 4 миллионов птиц.

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Во время осмотра на территории фабрики было обнаружено место захоронения погибшей птицы — котлован глубиной примерно три метра и площадью 1 880 квадратных метров.

В прокуратуре заявили о риске бактериального заражения значительной территории. Отобраны образцы для экспертизы.