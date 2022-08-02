«Дороги размыло». Из-за ливня эвакуация из Энергодара заблокирована — видео 2 августа, 09:39 Мэр города предупредил, что размытая дорога станет ловушкой для легкового транспорта (Фото:Дмитрий Орлов/Telegram)

Во вторник, 2 августа, власти Энергодара Запорожской области были вынуждены приостановить эвакуацию граждан из-за непогоды.

Об этом у себя в Telegram-канале сообщил мэр города Дмитрий Орлов.

По его словам, из-за прошедшего ливня, дроги, по которым пролегал маршрут эвакуации, оказались подтопленными.

Видео дня

«После прошедшего в районе вчерашнего сильного и продолжительного дождя проехать в сторону Запорожья объездной дорогой возле Каменского физически невозможно. Поэтому на ближайшие несколько дней возможности эвакуироваться через Васильевку нет — дорога размыта и станет ловушкой для легкового транспорта», — предупредил городской глава, опубликовав видео с последствиями ливня.

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