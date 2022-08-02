«Дороги размыло». Из-за ливня эвакуация из Энергодара заблокирована — видео

2 августа, 09:39
Мэр города предупредил, что размытая дорога станет ловушкой для легкового транспорта (Фото:Дмитрий Орлов/Telegram)

Мэр города предупредил, что размытая дорога станет ловушкой для легкового транспорта (Фото:Дмитрий Орлов/Telegram)

Во вторник, 2 августа, власти Энергодара Запорожской области были вынуждены приостановить эвакуацию граждан из-за непогоды.

Об этом у себя в Telegram-канале сообщил мэр города Дмитрий Орлов.

Читайте также:
Обязательная эвакуация из Донецкой области: в Минреинтеграции опубликовали алгоритм действий для жителей региона

По его словам, из-за прошедшего ливня, дроги, по которым пролегал маршрут эвакуации, оказались подтопленными.

Видео дня

«После прошедшего в районе вчерашнего сильного и продолжительного дождя проехать в сторону Запорожья объездной дорогой возле Каменского физически невозможно. Поэтому на ближайшие несколько дней возможности эвакуироваться через Васильевку нет — дорога размыта и станет ловушкой для легкового транспорта», — предупредил городской глава, опубликовав видео с последствиями ливня.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Эвакуация Запорожская область Ливни Энергодар Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Олег Жданов
Полковник запаса ВСУ, военный эксперт
Основной прогноз на август. Чего ждать на линии фронта

Основная задача, которую все возлагают на август, — надежда на перелом в этой войне, на переход ВСУ от активной обороны к контрнаступлению

2 августа, 10:03
Мнения
Скандинавская диета была специально разработана, чтобы произвести революцию в скандинавской кухне (Фото:Louis Hansel/Unsplash)
Питаться по-скандинавски /
Почему новая популярная диета может быть лучше знаменитой средиземноморской
2 августа, 07:00
Питание
Более разумный выбор продуктов, которые вы едите, может продлить вашу жизнь (Фото:Harli Marten/Unsplash)
Секреты долголетия /
Шесть удивительных продуктов, которые продлят вашу жизнь на 10 лет. Вы можете все изменить
1 августа, 21:00
Питание
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X