Из-за прорыва трубы более 40 тысяч жителей Донецкой области остались без воды

Во вторник, 16 октября, в результате прорыва водопровода в так называемой "серой зоне" в районе оккупированной РФ Горловки более 40 тысяч жителей Донецкой области остались без водоснабжения.

Об этом сообщили в облуправлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 13:00 16 октября без централизованного водоснабжения остались 42 813 человек", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на данное время обеспечение водой населения и объектов критической инфраструктуры осуществляется путем ее подвоза автомобилями.

При этом в ГСЧС добавили, что выявление места порыва и проведения ремонтных работ начнется только при наличии гарантий безопасности сотрудников коммунального предприятия Вода Донбасса.