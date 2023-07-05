Из-за инвалидности. Бывший генпрокурор Луценко уходит из Вооруженных Сил Украины 5 июля, 15:29 Бывший генпрокурор и политик Юрий Луценко уходит из рядов ВСУ (Фото:Юрий Луценко / Facebook)

Бывший генеральный прокурор Украины и политик Юрий Луценко заявил, что не может больше служить в ВСУ из-за установленной у него инвалидности военно-врачебной комиссией (ВВК).

Об этом политик написал в своем Facebook.



«Киев, Николаевщина, Бахмут. Честь было служить в такой Армии, с такими людьми, в такое время. Но физиология неумолима — военная врачебная комиссия установила инвалидность, что привело к приказу о снятии с воинского учета», — сообщил Юрий Луценко.

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Политик не сообщил степень своей инвалидности, однако добавил, что теперь будет «приближать Победу в качестве волонтера».

Бывший глава Генеральной прокуратуры Юрий Луценко вступил в ряды Сил обороны Украины в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. 22 февраля стало известно, что он назначен командиром взвода роты ударных беспилотных авиакомплексов по решению Главкома ВСУ Валерия Залужного.

На следующий день, 23 февраля, Юрий Луценко прокомментировал реакцию в соцсетях на свое назначение и был удивлен такой бурной реакцией на это «рядовое событие».

