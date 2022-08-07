«Стадо без боеприпасов и топлива». На юге российские генералы попали в ловушку из-за приказов Путина — военный эксперт

7 августа, 08:35
Эксклюзив НВ
Российский военный грузовик проезжает в селе Чернобаевка. Украина, 26 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский военный грузовик проезжает в селе Чернобаевка. Украина, 26 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь предполагает, что российские войска хотят наступать сразу в двух направлениях. Об этом он рассказал в эфире Радио НВ.

«Почему многие говорят, что будет одновременно сейчас наступление на запорожском и криворожском направлениях? У них, возможно, есть замысел пробиться с двух сторон, объединиться и закрыть таким образом логистический вопрос. Если они действительно так поступят, у них будет прямое соединение с донбасской группировкой», — считает Самусь.

Видео дня
Читайте также:
«Добились мощных результатов». Зеленский рассказал, как ВСУ и разведка уничтожают базы оккупантов

В то же время, он убежден, что осуществить эту операцию оккупантам не удастся из-за вмешательства российского диктатора Владимира Путина:

Читайте также:

Для украинской армии появился шанс воспользоваться истощением врага, считают западные разведки (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy) Для Украины наступают решающие недели войны. Какие проблемы армии РФ могут позволить ВСУ провести эффективное контрнаступление — NYT

«Это мечты российских генералов, не знающих, что им дальше делать. Они попали в ловушку, потому что перенесли по политическому решению, очевидно, Путина все усилия на Донбасс, потому что он требовал еще с апреля оккупировать Донецкую, Луганскую область, объявить независимость так называемых "ЛНР", "ДНР" провести референдум. Они референдумы хотели провести уже давно, а не выходит у них. За счет того, что они оттащили все силы на Донбасс, украинская армия создала такую смертельную ситуацию на юге».

Самусь убежден, что россияне на юге могут концентрировать сколько угодно сил, но от этого мощность группировки не будет расти.

«Напротив: чем больше там будет сил, тем больше нужно ресурсов. Потребуется топливо, боеприпасы, которые постоянно уничтожаются нашими HIMARSами. В результате там будет просто стадо без боеприпасов, без топлива, то есть техника будет стоять, а российские военные будут просто уничтожены украинской армией», – объяснил эксперт.

https://www.youtube.com/watch?v=syoTidmw8cI
Редактор: Юлия Козина

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Украинская армия Донецкая область Запорожская область Запорожье Херсон Армия России Кривой Рог Херсонская область Юг Украины Российская армия Генерал Радио НВ

Эксклюзивы НВ

Каждые отношения уникальны, но у них могут быть определенные общие черты (Фото:Toa Heftiba/Unsplash)
Основа ваших отношений /
Шесть привычек счастливых пар
7 августа, 07:00
Счастье
Лео Бабаута: «Сможете ли вы довериться себе, чтобы потренироваться доверять?» (Фото:Andrea Piacquadio/Pexels)
И жизнь изменится. Как научиться доверять самим себе
Лео Бабаута
Клим Ворошилов, председатель Верховного совета СССР, во время визита в Северный Вьетнам с Хо Ши Мином, который на тот момент был президентом, премьер-министром и генеральным секретарем компартии своей страны. Май 1957 года (Фото:DR)
Товарищ Хо танцует с товарищем Климом /
Какая на самом деле была мужская дружба на высших ступенях советской власти
6 августа, 15:45
Страны
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X