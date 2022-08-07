«Стадо без боеприпасов и топлива». На юге российские генералы попали в ловушку из-за приказов Путина — военный эксперт 7 августа, 08:35 Эксклюзив НВ Российский военный грузовик проезжает в селе Чернобаевка. Украина, 26 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь предполагает, что российские войска хотят наступать сразу в двух направлениях. Об этом он рассказал в эфире Радио НВ.

«Почему многие говорят, что будет одновременно сейчас наступление на запорожском и криворожском направлениях? У них, возможно, есть замысел пробиться с двух сторон, объединиться и закрыть таким образом логистический вопрос. Если они действительно так поступят, у них будет прямое соединение с донбасской группировкой», — считает Самусь.

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В то же время, он убежден, что осуществить эту операцию оккупантам не удастся из-за вмешательства российского диктатора Владимира Путина:

«Это мечты российских генералов, не знающих, что им дальше делать. Они попали в ловушку, потому что перенесли по политическому решению, очевидно, Путина все усилия на Донбасс, потому что он требовал еще с апреля оккупировать Донецкую, Луганскую область, объявить независимость так называемых "ЛНР", "ДНР" провести референдум. Они референдумы хотели провести уже давно, а не выходит у них. За счет того, что они оттащили все силы на Донбасс, украинская армия создала такую смертельную ситуацию на юге».

Самусь убежден, что россияне на юге могут концентрировать сколько угодно сил, но от этого мощность группировки не будет расти.

«Напротив: чем больше там будет сил, тем больше нужно ресурсов. Потребуется топливо, боеприпасы, которые постоянно уничтожаются нашими HIMARSами. В результате там будет просто стадо без боеприпасов, без топлива, то есть техника будет стоять, а российские военные будут просто уничтожены украинской армией», – объяснил эксперт.

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