В Киеве из-за пожара на Левобережной могут снести все МАФы возле метро

Пожары на объектах возле метро могут серьезно повредить инфраструктуру и повлечь убытки на десятки миллионов гривен

МАФы и другие объекты, которые находятся возле станций метро в Киеве могут ликвидировать

Об этом идет речь в сюжете Радио НВ.

МАФов у входов в метро быть не должно

По словам начальника Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации Романа Ткачука, ликвидировать нужно здания, расположенные в радиусе 20 метров вокруг станций метрополитена.

Ткачук отметил, что пожары на объектах, расположенных возле метро, могут привести к серьезным повреждениям инфраструктуры и потере десятков миллионов гривен. Он рассказал, что сегодня в ГСЧС состоится совещание по поводу техногенной безопасности объектов рядом со станциями метрополитена. Однако окончательное решение о ликвидации МАФов будет принимать департамент благоустройства КГГА.

"В радиусе 20 метров вокруг входа на станции метрополитена не должно быть никаких зданий, которые могут мешать входу и выходу из станций метрополитена. Ширина проходов в подземных переходах к станциям метрополитена должна быть не менее шести метров. Это основные стандарты, которых мы должны придерживаться", - заявил Ткачук.

Начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА отметил, что причиной пожара возле станции метро Левобережная, который произошел вечером 28 марта, могло быть короткое замыкание из-за плохой проводки, которая не выдержала нагрузки. Он добавил, что владельцы МАФов нередко пренебрегают правилами пожарной безопасности, например, отапливают помещения газовыми баллонами.

Напомним, в связи с пожаром возле станции метро Левобережная мэр столицы Виталий Кличко поручил проверить все МАФы и другие объекты возле линий метро и остановок общественного транспорта на соблюдение пожарной безопасности. Он отметил, что проверки необходимо провести безотлагательно и тщательно. Впоследствии управление по чрезвычайным ситуациям КГГА по результатам проверки должно запретить работу объектов, которые нарушают нормы пожарной безопасности.

Пожары в киевских МАФах за последние два года

В декабре 2016 года в Киеве произошел пожар возле станции метро Лесная. Горели несколько МАФов - это были склады секонд-хенда. Огонь тушили почти 4 часа. Во время пожара погиб человек. Поскольку было обнаружено четыре очага возгорания, собственники помещений заявляли о поджоге.

В сентябре прошлого года пожар произошел на столичном рынке Колибрис в Святошинском районе. Возле остановки общественного транспорта Универсам загорелось сразу несколько МАФов. Как стало известно, огонь вспыхнул в аптечном киоске площадью 10 на 20 квадратных метров. Общая площадь пожара составила около двух тысяч метров. Тушение пожара осложнилось тем, что в пожарный гидрант не было воды.

В декабре прошлого года пожар произошел рядом со станцией метро Выдубичи. Там загорелся киоск с цветами. Огонь полностью уничтожил МАФ.

В феврале 2018 года горели МАФы в районе станции метро Лукьяновская. Пожар начался в цветочном киоске возле остановки трамвая. Позже огонь распространился на соседний киоск с техникой. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров.

Проверяющие органы не всегда проводят тщательные проверки в торговых помещениях, а иногда пытаются нажиться на предпринимателях. Об этом Радио НВ рассказала председатель Ассоциации собственников МАФов Татьяна Петренко. Она отметила, что некоторые владельцы МАФов действительно халатно относятся к пожарной безопасности, однако другие выполняют все необходимые технические условия для таких объектов. Она добавила, что в прошлом году в Киеве было несколько случаев, когда пожар, вероятно, произошел из-за умышленного поджога, а не по вине владельцев.

"Если бы проверяющие органы относились к своей работе на совесть и реально проверяли, объясняли предпринимателям, какие нормы, должно быть, было бы все намного проще и безопаснее. А поскольку главная цель - это не упорядочить бизнес, а собрать очередные копейки какие-то, потом имеем то, что имеем. Я могу лишь выразить наши догадки или наши субъективные мнения - да, где-то год назад в Киеве было несколько таких случаев, когда мы считаем, что это были поджоги", - говорит Петренко.

Что еще будут проверять на противопожарную безопасность

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил МВД, Госслужбе по чрезвычайным ситуациям и другим органам государственных и местных властей провести масштабную проверку на соответствие нормам безопасности торговых центров, школ, детсадов и других заведений массового скопления людей. Об этом он заявил во время заседания правительства. Глава правительства пообещал, что информацию о соответствующих проверках обнародуют через месяц. Кроме того, Гройсман призвал владельцев таких объектов провести проверку самостоятельно.

"Я думаю, что сейчас для нас очень важно работу контроля сделать абсолютно системной. Вы знаете, что правительство приняло решение о том, чтобы позволить ГСЧС проверять школы, садики, места скопления людей на предмет безопасности. Но очевидно, что эту работу нужно расширить, и сегодня мы даем от правительства поручение начать масштабную проверку торговых центров, кинотеатров и, как я уже сказал, школ, садиков, детских клубов, всех тех мест, где находятся люди", - заявил премьер.

Напомним, 25 марта в торговом центре Зимняя вишня в российском городе Кемерово произошел пожар, в результате которого погибли 64 человека, среди них - 41 ребенок.