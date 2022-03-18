Из-за больших потерь Россия проводит скрытую мобилизацию: привлекают «добровольцев», курсантов и наемников из Сирии 18 марта, 07:24 Цей матеріал також доступний українською Россия несет огромные потери в Украине (Фото:Генштаб)

В связи с тем, что оккупанты существенно исчерпали человеческие ресурсы, Россия проводит скрытую мобилизацию.



Об этом сообщает Генштаб.

«В связи с тем, что оккупанты существенно исчерпали человеческие ресурсы (безвозвратные и санитарные потери, причиненные подразделениями Вооруженных Сил Украины, случаи самоувечья, с целью уклонения от участия в боевых действиях и психогенные потери), командование вооруженных сил Российской Федерации вынужденно прибегает к крайним мерам в вопросах комплектования личным составом», — говорится в сообщении.

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По данным Генштаба, привлекают так называемых добровольцев, срочников и курсантов, а также наемников из Сирийской арабской республики.

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Низкое морально-психологическое состояние личного состава приводит к увеличению количества случаев дезертирства и отказов военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации и наемников участвовать в войне против Украины.



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