Из-за больших потерь Россия проводит скрытую мобилизацию: привлекают «добровольцев», курсантов и наемников из Сирии

18 марта, 07:24
Цей матеріал також доступний українською
Россия несет огромные потери в Украине (Фото:Генштаб)

Россия несет огромные потери в Украине (Фото:Генштаб)

В связи с тем, что оккупанты существенно исчерпали человеческие ресурсы, Россия проводит скрытую мобилизацию.

Об этом сообщает Генштаб.

«В связи с тем, что оккупанты существенно исчерпали человеческие ресурсы (безвозвратные и санитарные потери, причиненные подразделениями Вооруженных Сил Украины, случаи самоувечья, с целью уклонения от участия в боевых действиях и психогенные потери), командование вооруженных сил Российской Федерации вынужденно прибегает к крайним мерам в вопросах комплектования личным составом», — говорится в сообщении.

Видео дня

По данным Генштаба, привлекают так называемых добровольцев, срочников и курсантов, а также наемников из Сирийской арабской республики.

Слушайте подкаст на эту тему

Враг продолжает нести потери. Есть проблемы с обеспечением подразделений.

Низкое морально-психологическое состояние личного состава приводит к увеличению количества случаев дезертирства и отказов военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации и наемников участвовать в войне против Украины.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/274980681481684
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Мобилизация Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ