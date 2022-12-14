У РФ один союзник — грязь. Из-за погоды бронетехнике ВСУ приходится буквально «плыть» по чернозему — видео 14 декабря, 10:34 В Минобороны прогнозируют, что такое положение продержится до морозов (Фото:Коллаж НВ)

Погодные условия пока не позволяют украинской бронетехнике проводить стремительные атака на позиции российских оккупантов.

Из-за проливных дождей ее продвижение серьезно усложнено распутицей, о чем свидетельствует видео, обнародованное в среду, 14 декабря, Министерством обороны.

На нем видно, как украинская МТ-ЛБ буквально «плывет» по чернозему, оставляя за собой грязевую канаву, непроходимую для колесной техники.

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«Сегодня у России только один союзник — грязь. Но это временный союзник, который продержится только до зимних морозов», — отметили в Минобороны.