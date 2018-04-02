Из-за затопления трассы Киев-Харьков водителям приходится ехать в воде - видео

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По словам очевидцев, в некоторых местах
Скриншот

По словам очевидцев, в некоторых местах "без внедорожника не обойтись"

В соцсетях предупредили водителей о подтоплении участка трассы Киев-Харьков в Полтавской области.

Об этом сообщили в сообществе Киев оперативный, опубликовав соответстующее видео.

"Специально для тех, кто собрался ехать по трассе Киев-Харьков. Будьте предельно осторожны в районе 177-го километра. В некоторых местах без внедорожника и купального костюма не обойтись", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Сумской области наводнение затопило часть одного из городов.

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