Подрыв Каховской ГЭС. В Херсоне обесточен один из микрорайонов — МВА 6 июня, 08:32 Каховская ГЭС (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

В Херсоне на фоне подрыва Каховской ГЭС в целях безопасности обесточен микрорайон Корабел, сообщает начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram.

Также сообщается, что через несколько часов будет отключено газоснабжение.

В ночь на вторник, 6 июня, российские войска взорвали Каховскую ГЭС. Власти Херсонской ОГА объявили о срочной эвакуации.

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Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что оккупанты используют карту техногенного шантажа для того, чтобы давить на Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский созывает экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС на Херсонщине.

Подразделения Национальной полиции и ГСЧС Херсонской области подняты по тревоге для оповещения и эвакуации гражданского населения, которое находится на потенциальных зонах затопления на правобережной части реки Днепр: села Николаевка, Ольговка, Львово, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровское, Садовое, и частично город Херсон — остров Корабел.