Подрыв Каховской ГЭС. В Херсоне обесточен один из микрорайонов — МВА
Каховская ГЭС (Фото:Андрей Ермак/Telegram)
В Херсоне на фоне подрыва Каховской ГЭС в целях безопасности обесточен микрорайон Корабел, сообщает начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram.
Также сообщается, что через несколько часов будет отключено газоснабжение.
В ночь на вторник, 6 июня, российские войска взорвали Каховскую ГЭС. Власти Херсонской ОГА объявили о срочной эвакуации.
Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что оккупанты используют карту техногенного шантажа для того, чтобы давить на Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский созывает экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС на Херсонщине.
Подразделения Национальной полиции и ГСЧС Херсонской области подняты по тревоге для оповещения и эвакуации гражданского населения, которое находится на потенциальных зонах затопления на правобережной части реки Днепр: села Николаевка, Ольговка, Львово, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровское, Садовое, и частично город Херсон — остров Корабел.