Из-за паводка на трассе в Сумской области образовался километровый провал - видео

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Глубина провала составляет более метра
Скриншот

Глубина провала составляет более метра

В Сумской области на участке трассы в районе города Ромны из-за паводка образовался километровый провал.

Об этом у себя в Facebook рассказал пользователь Слава Дедоф, опубликовав соответствующее видео.

По его словам, глубина провала составляет больше метра.

"Размыло часть дороги Сумы - Прилуки - Киев (за Ромнами) глубина около 1,5 метров. Дорожники пытаются отвести поток в сторону (но особо некуда), если не получится, то капец", - написал он.

Ранее сообщалось, что власти Ахтырки ради борьбы с наводнением разрушили объездную дорогу.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове