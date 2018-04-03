Из-за паводка на трассе в Сумской области образовался километровый провал - видео

В Сумской области на участке трассы в районе города Ромны из-за паводка образовался километровый провал.

Об этом у себя в Facebook рассказал пользователь Слава Дедоф, опубликовав соответствующее видео.

По его словам, глубина провала составляет больше метра.

"Размыло часть дороги Сумы - Прилуки - Киев (за Ромнами) глубина около 1,5 метров. Дорожники пытаются отвести поток в сторону (но особо некуда), если не получится, то капец", - написал он.

Ранее сообщалось, что власти Ахтырки ради борьбы с наводнением разрушили объездную дорогу.