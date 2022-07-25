На Волыни из-за падения обломков дрона пострадали трое детей — глава ОВА

25 июля, 18:45
В больнице остаются двое взрослых (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В больнице остаются двое взрослых (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

На Волыни в результате падения обломков сбитого беспилотника пострадали пять человек, среди которых три ребенка. Об этом сообщил глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко.

«Госпитализировано было пять человек, двое взрослых и трое детей. Всем была предоставлена медицинская помощь, их жизням ничего не угрожает», — сказал он во время видеообращения в Telegram.

Видео дня

Он добавил, что в больнице остаются двое взрослых, а на месте инцидента продолжаются следственные действия.

В понедельник, 25 июля, в Волынской области сбили два беспилотника, обломки одного которых них повредили частные дома. Сообщалось об одном погибшем.

https://www.youtube.com/embed/R7LvtqKU97Y
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Беспилотник Волынь Пострадавшие

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