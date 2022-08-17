РФ вербует наемников из Центральной Азии, а в Чечне растет возмущение — ГУР

17 августа, 10:46
РФ вербует граждан Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана (Фото:ГУР)

РФ вербует граждан Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана (Фото:ГУР)

В связи с колоссальными потерями в Украине нехваткой желающих отправиться на войну среди граждан РФ, российское военное руководство пытается вербовать наемников из стран Центральной Азии.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны.

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«Чтобы, по крайней мере, частично сохранить возможность формировать новые резервы, кремлевское руководство пытается все активнее привлекать в ВС РФ иностранных граждан. Первенство в этом вопросе занимает московский регион — для формирования новых армейских подразделений местное руководство дало указание сотрудникам военных комиссариатов и отделов полиции „проводить агитационные мероприятия“ с гражданами Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана», — говорится в сообщении.

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В то же время в Чечне, где местный диктатор Рамзан Кадыров все еще пытается собрать новые батальоны для отправки в Украину, растет недовольство местного населения, поскольку значительную часть так называемых «добровольцев» составляют жители сельской местности, которые подписали предложенные им контракты под угрозой уголовного преследования по сфабрикованным обвинениям или под пытками.

https://www.youtube.com/embed/lm8t32THPG8

«Практика похищения мужчин для пополнения добровольческих военных подразделений, воюющих в Украине в угоду Москве, порождает волны недовольства среди жителей Чечни. Граждане республики выражают возмущение тем, что Кадыров посылает мусульман участвовать и гибнуть на „чужой“ войне двух христианских народов — русских и украинцев. Такая политика Кадырова воспринимается как предательство мусульман», — отметили в ГУР.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Российские наемники Российские военные Война России против Украины

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