РФ вербует наемников из Центральной Азии, а в Чечне растет возмущение — ГУР 17 августа, 10:46 РФ вербует граждан Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана (Фото:ГУР)

В связи с колоссальными потерями в Украине нехваткой желающих отправиться на войну среди граждан РФ, российское военное руководство пытается вербовать наемников из стран Центральной Азии.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны.

«Чтобы, по крайней мере, частично сохранить возможность формировать новые резервы, кремлевское руководство пытается все активнее привлекать в ВС РФ иностранных граждан. Первенство в этом вопросе занимает московский регион — для формирования новых армейских подразделений местное руководство дало указание сотрудникам военных комиссариатов и отделов полиции „проводить агитационные мероприятия“ с гражданами Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана», — говорится в сообщении.

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В то же время в Чечне, где местный диктатор Рамзан Кадыров все еще пытается собрать новые батальоны для отправки в Украину, растет недовольство местного населения, поскольку значительную часть так называемых «добровольцев» составляют жители сельской местности, которые подписали предложенные им контракты под угрозой уголовного преследования по сфабрикованным обвинениям или под пытками.

«Практика похищения мужчин для пополнения добровольческих военных подразделений, воюющих в Украине в угоду Москве, порождает волны недовольства среди жителей Чечни. Граждане республики выражают возмущение тем, что Кадыров посылает мусульман участвовать и гибнуть на „чужой“ войне двух христианских народов — русских и украинцев. Такая политика Кадырова воспринимается как предательство мусульман», — отметили в ГУР.

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