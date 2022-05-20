Из-за огромных потерь оккупанты пополняют свои ряды даже людьми с инвалидностью — видео
Оккупанты принудительно «мобилизуют» даже людей с проблемами со зрением (Фото:СБУ)
В связи с огромными потерями в Украине российское военное руководство пополняет свои войска даже людьми с инвалидностью.
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Об этом свидетельствуют показания пленных, принудительно «мобилизованных» в ОРДЛО.
По словам одного из них, еще в детстве он потерял зрение на один глаз, однако оккупанты берут в свои ряды «всех, кого удалось поймать».
Его слова подтверждает и другой пленный, попавший на фронт с травмой головы.
«Медкомиссию в „военкомате“ не проходили. У меня тяжелая травма черепа. Поломанный череп, гематома мозга», — пожаловался он во время допроса в СБУ.
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