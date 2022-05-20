Из-за огромных потерь оккупанты пополняют свои ряды даже людьми с инвалидностью — видео 20 мая, 10:18 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты принудительно «мобилизуют» даже людей с проблемами со зрением (Фото:СБУ)

В связи с огромными потерями в Украине российское военное руководство пополняет свои войска даже людьми с инвалидностью.

Война России против Украины — главные события 20 мая

Об этом свидетельствуют показания пленных, принудительно «мобилизованных» в ОРДЛО.

По словам одного из них, еще в детстве он потерял зрение на один глаз, однако оккупанты берут в свои ряды «всех, кого удалось поймать».

Видео дня

Его слова подтверждает и другой пленный, попавший на фронт с травмой головы.

«Медкомиссию в „военкомате“ не проходили. У меня тяжелая травма черепа. Поломанный череп, гематома мозга», — пожаловался он во время допроса в СБУ.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.