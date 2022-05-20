Из-за огромных потерь оккупанты пополняют свои ряды даже людьми с инвалидностью — видео

20 мая, 10:18
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Оккупанты принудительно «мобилизуют» даже людей с проблемами со зрением (Фото:СБУ)

Оккупанты принудительно «мобилизуют» даже людей с проблемами со зрением (Фото:СБУ)

В связи с огромными потерями в Украине российское военное руководство пополняет свои войска даже людьми с инвалидностью.

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Об этом свидетельствуют показания пленных, принудительно «мобилизованных» в ОРДЛО.

По словам одного из них, еще в детстве он потерял зрение на один глаз, однако оккупанты берут в свои ряды «всех, кого удалось поймать».

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Его слова подтверждает и другой пленный, попавший на фронт с травмой головы.

«Медкомиссию в „военкомате“ не проходили. У меня тяжелая травма черепа. Поломанный череп, гематома мозга», — пожаловался он во время допроса в СБУ.

https://twitter.com/ServiceSsu/status/1527541124369465344
https://www.youtube.com/embed/HXHCSis4IYA
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Мобилизация Пленные Российские военные Инвалидность ОРДЛО Война России против Украины

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