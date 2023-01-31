Из-за огромных потерь. В Луганске оккупанты используют роддомы как госпитали, усложнив условия для рождения детей — Генштаб 31 января, 07:25 Российские оккупанты продолжают нести огромные потери в Украине (Фото:REUTERS/Maksim Levin)

Оккупационные войска РФ продолжают нести большие потери. Для размещения своих раненых они начали использовать дополнительные гражданские медицинские учреждения на захваченных территориях.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на вторник, 31 января.

В городе Луганск на территории роддома городской больницы № 3 и роддома областной больницы, оккупанты развернули «полевой госпиталь», где лечат российских военнослужащих.

Видео дня

«В связи с использованием противником двух роддомов для лечения раненых россиян в городе возможно принять роды только в Луганском областном перинатальном центре, где катастрофически не хватает мест и создаются риски и неблагоприятные условия для родов», — говорится в сообщении.

По данным Генштаба по состоянию на 30 января, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 126650 своих военных.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV