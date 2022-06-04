Из-за обстрелов российских оккупантов загорелся скит Святогорской лавры 4 июня, 14:55 Цей матеріал також доступний українською В результате обстрелов загорелся скит Святогорской лавры (Фото:Yurii Kochevenko via Facebook)

В субботу, 4 июня, в Донецкой области из-за российских обстрелов загорелся деревянный Всехсвятский скит Святогорской лавры.

Об этом сообщил офицер 95-й ДШБ Юрий Кочевенко в Facebook.

«Прямо сейчас пылает деревянный Всехсвятский скит Святогорской лавры Московского патриархата. Очередное преступление российских варваров, для которых нет ничего святого», — говорится в сообщении.

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