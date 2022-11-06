Ряд поездов задерживаются и меняют расписание из-за обстрелов Сумской области 6 ноября, 18:16 УЗ меняет график движения некоторых поездов (Фото:УЗ/Facebook)

В связи с вражескими атаками на Сумскую область некоторые поезда будут следовать с задержкой и измененным расписанием.



Об этом сообщает Укрзализныця в Telegram.

В частности, изменения коснутся следующих рейсов:

№ 780 Киев — Сумы будет следовать в Ворожбу;

№ 45 Харьков — Ужгород будет следовать измененным маршрутом ( без захода в Сумы) и задерживается ориентировочно на три часа;

без захода в Сумы) и задерживается ориентировочно на три часа; № 259 Сумы — Ивано-Франковск будет следовать измененным графиком и будет задерживаться ориентировочно на три часа.

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«Пассажиры, которые должны были осуществить посадку на рейсы № 45 и № 259 на станциях Ворожба, Бахмач, Нежин и Конотоп, будут вывезены отдельным дополнительным рейсом в Киев, где будет осуществлена пересадка на другие поезда западного направления», — говорится в сообщении.



Как сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram, по Ворожбянской общине за день прилетело 72 снаряда из ствольной артиллерии и РСЗО.

«Сильно повреждены три частных дома. От одного дома мало что уцелело. Также разрушены летняя кухня, баня и сараи. Повреждены электросети и осколками побиты газовые трубы. На месте работают аварийные бригады», — написал глава ОВА.

Снаряды также разрывались возле многоквартирного дома. Три квартиры повреждены: выбиты окна, вырваны оконные рамы, двери.



«К сожалению, есть смертельный случай. Осколком убило местную 62-летнюю жительницу, которая во время обстрела была на огороде. Снаряд разорвался как раз в нескольких метрах от нее. Еще одна местная жительница ранена», — добавил Живицкий.