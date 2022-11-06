Ряд поездов задерживаются и меняют расписание из-за обстрелов Сумской области
УЗ меняет график движения некоторых поездов (Фото:УЗ/Facebook)
В связи с вражескими атаками на Сумскую область некоторые поезда будут следовать с задержкой и измененным расписанием.
Об этом сообщает Укрзализныця в Telegram.
В частности, изменения коснутся следующих рейсов:
- № 780 Киев — Сумы будет следовать в Ворожбу;
- № 45 Харьков — Ужгород будет следовать измененным маршрутом (без захода в Сумы) и задерживается ориентировочно на три часа;
- № 259 Сумы — Ивано-Франковск будет следовать измененным графиком и будет задерживаться ориентировочно на три часа.
«Пассажиры, которые должны были осуществить посадку на рейсы № 45 и № 259 на станциях Ворожба, Бахмач, Нежин и Конотоп, будут вывезены отдельным дополнительным рейсом в Киев, где будет осуществлена пересадка на другие поезда западного направления», — говорится в сообщении.
Как сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram, по Ворожбянской общине за день прилетело 72 снаряда из ствольной артиллерии и РСЗО.
«Сильно повреждены три частных дома. От одного дома мало что уцелело. Также разрушены летняя кухня, баня и сараи. Повреждены электросети и осколками побиты газовые трубы. На месте работают аварийные бригады», — написал глава ОВА.
Снаряды также разрывались возле многоквартирного дома. Три квартиры повреждены: выбиты окна, вырваны оконные рамы, двери.
«К сожалению, есть смертельный случай. Осколком убило местную 62-летнюю жительницу, которая во время обстрела была на огороде. Снаряд разорвался как раз в нескольких метрах от нее. Еще одна местная жительница ранена», — добавил Живицкий.