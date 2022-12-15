Из-за обстрела Никополя задерживаются поезда: УЗ опубликовала список 15 декабря, 14:49 Из-за обстрела Никополя задерживается ряд поездов (Фото:Ukrzaliznytsia)

В результате артиллерийского удара российских оккупантов по городу Никополь Днепропетровской области была повреждена контактная сеть в районе города. В связи с этим задерживается ряд поездов.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци в Telegram.

В настоящее время были задействованы резервные тепловозы для безопасного вывоза из региона.

С задержкой следуют поезда:

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№ 62 Одесса — Харьков на 4 часа;

№ 276 Киев-Запорожье на 4,5 часа;

№ 119 Львов — Запорожье на 2 часа.

№ 120 Запорожье — Львов на 30 минут.

Войска РФ практически ежедневно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, чаще всего из Градов и тяжелой артиллерии.

