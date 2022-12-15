Из-за обстрела Никополя задерживаются поезда: УЗ опубликовала список

15 декабря, 14:49
Поделиться:
Из-за обстрела Никополя задерживается ряд поездов (Фото:Ukrzaliznytsia)

Из-за обстрела Никополя задерживается ряд поездов (Фото:Ukrzaliznytsia)

В результате артиллерийского удара российских оккупантов по городу Никополь Днепропетровской области была повреждена контактная сеть в районе города. В связи с этим задерживается ряд поездов.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци в Telegram.

В настоящее время были задействованы резервные тепловозы для безопасного вывоза из региона.

С задержкой следуют поезда:

Видео дня

  • № 62 Одесса — Харьков на 4 часа;
  • № 276 Киев-Запорожье на 4,5 часа;
  • № 119 Львов — Запорожье на 2 часа.
  • № 120 Запорожье — Львов на 30 минут.

Войска РФ практически ежедневно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, чаще всего из Градов и тяжелой артиллерии.

https://www.youtube.com/watch?v=GFkf6AbsPaI
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Укрзализныця Поезда Обстрел Днепропетровская область Никополь Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X