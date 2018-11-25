Из-за нового закона с начала суток в Украину не пустили более 200 авто на еврономерах

С начала текущих суток, 25 ноября, в Украину не пустили более 200 автомобилей на еврономерах.

Об этом сообщила пресс-секретарь Государственной фискальной службы Украины Наталья Непряхина, передает 112 Украина.

"Сегодня ночью вступил в силу закон, который изменяет процедуру оформления и ввоза (автомобилей) на таможенную территорию. И проблема возникла именно из-за транзита, именно из-за требования оплатить финансовый залог при ввозе транспортного средства с иностранной регистрацией... Норма прописана таким образом, что когда въезжаешь в режиме транзита необходимо внести финансовы залог. Люди отказываются (платить залог), мы просто не пропускаем эти транспортные средства. По Львовской таможне 138 автомобилей попали под отказ (на въезд в Украину), по Волыни - 104 таких отказа", – отметила Непряхина.

Как сообщалось ранее, 25 ноября владельцы автомобилей на еврономерах перекрыли три пункта пропуска во Львовской области и два на Волыни.

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Напомним, 8 ноября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроекты №8487 и №8488. Они, в частности, уменьшают акциз на растаможивание легковых автомобилей и усиливают ответственность за нарушение таможенных правил, в частности, для лиц, которые ввозят в Украину авто в режиме транзита или временного ввоза. Новые штрафы начнут действовать после 180 дней со дня вступления законов в силу (с 25 ноября).