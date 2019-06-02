Из-за непогоды организаторы отменили последний день фестиваля Kozak Fest Сегодня, 10:54 Цей матеріал також доступний українською Kozak Fest / Facebook Певец Дмитрий Шуров сообщил, что могут быть пострадавшие Kozak Fest / Facebook

Из-за урагана организаторы фестиваля Kozak Fest, который должен был проходить с 31 мая по 2 июня в Днепропетровской области, отменили все мероприятия на воскресенье.

Об этом говорится на странице фестиваля в Facebook.

«Друзья, к сожалению, мы вынуждены сообщить вам печальную новость: из-за стихийного бедствия все мероприятия, которые были запланированы на сегодня, 2 июня, отменены. Всю ночь команда KOZAK Fest пыталась ликвидировать последствия непогоды, но, к сожалению, за такой короткий промежуток времени невозможно восстановить полноценную работу сцены, которая пострадала больше всего», — сообщили организаторы.

Накануне во время фестиваля Kozak Fest обвалился крыша сцены. Певец Дмитрий Шуров сообщил, что могут быть пострадавшие.