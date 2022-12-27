Данилов предположил, что из-за нехватки ракет Россия может оставить в покое Украину на новогодние праздники

27 декабря, 21:10
Поделиться:
Алексей Данилов (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Алексей Данилов (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предполагает, что из-за нехватки ракет Россия может не атаковать Украину на новогодние праздники.

Он также добавил, что нельзя предсказать точно действия со стороны РФ.

«Что касается обстрелов — мы не можем гарантировать, что перед Новым годом не будет то, что иногда делает наш сумасшедший сосед. Мы точно знаем, что у него уже не так много осталось ракет и на массированные обстрелы на два-три или максимум четыре раза», — заявил он.

Видео дня

Данилов подчеркнул, что Россия осознает, что ей необходимо экономить ракеты.

Читайте также:

ДТЭК работает над уменьшением продолжительности плановых отключений света (Фото:Укрэнерго / Facebook) Дефицит мощности. Что нужно для восстановления энергосистем в Украине и когда смогут вернуться отключения по графику

«Он так же осознает это, поэтому будем думать, что он будет их экономить на следующие вещи, чтобы новогодние праздники мы провели в покое. Энергетическая система к этому готова. Но, к сожалению, не все зависит от нас», — рассказал он в эфире национального телемарафона.

27 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что новогодние праздники могут пройти без аварийных отключений, если страна-террорист Россия снова не обстреляет украинскую энергетическую инфраструктуру.

В Укрэнерго сообщили, что дефицит мощности в энергосистеме Украины немного сократился благодаря увеличению объемов производства электростанций.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на вечер 26 декабря в Украине оставались без света около 9 миллионов человек.

Читайте также:
«Совершенно феноменальная работа». Владимир Кудрицкий об украинском ПВО, Запорожской АЭС и восстановлении энергосистемы — интервью Радио НВ

Ранее руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что Россия, вероятно, готовится к новой атаке на Украину на праздники, но это необязательно будет массированный ракетный удар.

https://www.youtube.com/watch?v=g_yypPl5gxc&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Новый Год Новогодние праздники Алексей Данилов Война России против Украины Новый год 2023

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X