Данилов предположил, что из-за нехватки ракет Россия может оставить в покое Украину на новогодние праздники 27 декабря, 21:10 Алексей Данилов (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предполагает, что из-за нехватки ракет Россия может не атаковать Украину на новогодние праздники.

Он также добавил, что нельзя предсказать точно действия со стороны РФ.

«Что касается обстрелов — мы не можем гарантировать, что перед Новым годом не будет то, что иногда делает наш сумасшедший сосед. Мы точно знаем, что у него уже не так много осталось ракет и на массированные обстрелы на два-три или максимум четыре раза», — заявил он.

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Данилов подчеркнул, что Россия осознает, что ей необходимо экономить ракеты.

«Он так же осознает это, поэтому будем думать, что он будет их экономить на следующие вещи, чтобы новогодние праздники мы провели в покое. Энергетическая система к этому готова. Но, к сожалению, не все зависит от нас», — рассказал он в эфире национального телемарафона.

27 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что новогодние праздники могут пройти без аварийных отключений, если страна-террорист Россия снова не обстреляет украинскую энергетическую инфраструктуру.

В Укрэнерго сообщили, что дефицит мощности в энергосистеме Украины немного сократился благодаря увеличению объемов производства электростанций.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на вечер 26 декабря в Украине оставались без света около 9 миллионов человек.



Ранее руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что Россия, вероятно, готовится к новой атаке на Украину на праздники, но это необязательно будет массированный ракетный удар.