«Понимают неизбежность освобождения Крыма». Оккупанты нервничают из-за контрнаступления ВСУ и мстят, усиливая репрессии на полуострове — Ташева 14 сентября, 17:55 Эксклюзив НВ Представительница Зеленского в Крыму Ташева: Оккупанты нервничают из-за контрнаступления ВСУ и мстят, усиливая репрессии на полуострове (Фото:Тамила Ташева / Facebook)

В Крыму оккупационный Бахчисарайский районный суд привлек к ответственности шестерых участников свадьбы, на которой играла песня Ой у лузі…

А так называемый «глава» Крыма Сергей Аксенов опубликовал в своих соцсетях видеообращение к крымчанам, где запретил на публичных мероприятиях включать или петь украинские песни.

Видео дня

В интервью Радио НВ представительница президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева объяснила, как усилились репрессии на оккупированном полуострове с начала войны.

— Сейчас начинается новая волна репрессий в Крыму, еще более жесткая просто за то, что люди слушали украинские песни? Одного из диджеев на такой свадьбе заставляли принести извинения. Что мы понимаем об этой ситуации?

— На самом деле нам казалось до полномасштабного вторжения, что дальше некуда [усиливать репрессии]. Но мы видим, что начинают вести преследование за пение украинских песен на закрытом мероприятии. Это не митинг, это не демонстрация. Хотя сейчас фактически, насколько мы понимаем, людей будут винить чуть ли не в проведении митинга и пытаться применять к ним такие статьи уголовного и административного законодательства.

Поэтому это такая полная… Как мы обсуждали с коллегами, это уже даже не [Джордж] Оруэлл (автор произведений о тоталитарном обществе — политической аллегории Колхоз животных и романа-антиутопии 1984 — ред.). Это что-то вообще непонятное. Это рашизм, что называется.

За это проукраинское сопротивление, которое мы видим в течение последних полугода, людей активно начинают преследовать. В общем, мы видели на территории полуострова разные формы гражданской активности — от желто-голубого маникюра до забрасывания зажигательными смесями оккупационных администраций.

Конечно, стоит упомянуть и Богдана Зизу — активиста, художника крымского, который не был очень активен до 24 февраля, а затем, в связи с несогласием с происходящими в Украине событиями, он начал как-то демонстрировать свою позицию.

Таких дел, согласно так называемому российскому законодательству, более 130 на территории полуострова. Такие формы протеста были на территории всего Крыма.

Мы стараемся мониторить судебные процессы или следить за теми делами, которые числятся в реестрах судебных. Судят людей по статье 20.3.3 кодекса об административных правонарушениях РФ. Так называемая статья о фейках, которая была нововведена на территории РФ, соответственно, и на территории Крыма. Хотя на территории Крыма она в первую очередь начала действовать.

Мы действительно видим режим усиленных репрессий против крымчан, против украинцев, тех людей, которых вывезли с территории материковой части Украины, привезли на территорию Крымского полуострова. Конечно, это этнические украинцы и крымские татары, которые преследуются на территории полуострова. Но вот таких мер, когда бы преследовали за песни на свадьбах, я не помню в течение предыдущих восьми лет оккупации. И чтобы это носило массовый характер… Возможно, я уже не помню, и это были какие-то единичные случаи, но такого массового характера это не имело. А особенно когда оккупационные администрации на это реагируют и указывают на то, что нужно людей наказать.

— Мы понимаем, что стало причиной? Раньше были такие свадьбы. В Крыму оккупанты стали бояться? Это связано с войной, с хлопком, с чем именно?

— Это нервная реакция на происходящее на фронте, на то контрнаступление, которое наши Вооруженные Силы ведут на территории Харьковщины. Соответственно, они же понимают, что это неизбежно будет (возможно, не так быстро), но на территории Херсонской области, дальше. Естественно, это будет касаться и территории Крыма.

Конечно, они почувствовали такой жаркий летний сезон, августовский, с так называемым хлопком. И понимают, что им вопросы задают, в частности, оккупанты из Кремля, говоря, что «вы не контролируете ситуацию». Они ведь говорили, что мы всех обуздали, все нормально, все у нас ходят строем. А здесь, оказывается, какие-то акции протеста, есть какое-то движение сопротивления, есть движение Желтая лента — каким-то образом там работает, распространяет листовки. Это же не может не доходить до руководства ФСБ и дальше.

Потому, конечно, это нервная реакция. [Аксенов] же в своем видео говорит, что когда ведется «специальная операция», вы себе позволяете фашистские, бандеровские песни петь. Поэтому это месть за контрнаступление, за победы украинских Вооруженных Сил. Но и месть крымским татарам. Они же крымским татарам не могут простить, что они восемь лет сопротивлялись, просто в других формах. И не подчинились. И сейчас, оказывается, на свадьбах поют украинские песни.

Они понимают, что это всегда для оккупантов, сколько бы они там ни пребывали, сколько бы они там еще ни находились, сколько бы еще времени ни остались, они будут всегда нежеланными. А крымские татары всегда будут нелояльны к оккупационным властям.

— Есть сведения, что с 19 сентября выезд из оккупированного Крыма будет возможен только при наличии письменного разрешения оккупационного военкомата. Неужели россияне готовят крымчан, чтобы воевать против Украины?

— Мы тоже видели этот документ. Пока не можем подтвердить, реальный ли он. Я думаю, что нужно дождаться 19 сентября и понять, каким будет пропуск с территории Крыма на территорию РФ. Выехать из Крыма можно только путём выезда через Керченский мост, через территорию России. Хотя у нас была внутренняя информация о том, что они действительно хотят через Керченский мост ввести пропуск только по военному билету, а с 19 сентября хотят с разрешения военкомата.

Пока этот документ, гуляющий по интернету, уже сегодня мы подтвердить не можем. Но посмотрим после 19-го. Хотя ограничения определенные и так уже были, даже последние несколько месяцев.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.