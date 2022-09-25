Из-за мобилизации российские военные на фронте остались без денег и отпусков 25 сентября, 07:51 Российским военным на фронте задерживают отпуска и выплаты (Фото:ГУР МО)

Объявленная в РФ «частичная мобилизация» повлекла задержки отпусков и денежных выплат российским военным-контрактникам, находящимся на временно захваченных территориях Украины.



По данным Генштаба ВСУ, в связи с частичной мобилизацией, объявленной в РФ, российское командование на временно захваченных территориях пытается ограничить права подписавших краткосрочные контракты военнослужащих вооруженных сил РФ.

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Так в подразделениях оккупантов в Запорожском направлении объявлено, что срок контракта не имеет значения, а время пребывания в зоне боевых действий теперь зависит от решения командования.



Кроме того, частичная мобилизация называется причиной задержки отпусков и денежных выплат, что приводит к значительному ухудшению морально-психологического состояния в подразделениях врага.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении «частичной» мобилизации в РФ.

По официальным данным минобороны РФ, планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Однако по данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину 1 миллион россиян. Кремль мобилизует преимущественно представителей нацменьшинств, что может свидетельствовать о проведении этнических чисток.

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