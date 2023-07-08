Из-за мобилизации на оккупированных территориях вдвое уменьшилось количество шахтеров — ЦНС 8 июля, 16:14 Из-за мобилизации на оккупированных территориях вдвое уменьшилось количество шахтеров — ЦНС (Фото:Центр национального сопротивления)

Объявленная оккупантами мобилизация осенью 2022 года сократила более чем наполовину численность шахтеров на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«Несмотря на то, что Кремль провозглашал популистские лозунги в защиту шахтеров и горной промышленности, с каждым годом количество действующих шахт уменьшается», — говорится в заявлении.

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Шахты подвергались постоянным процессам реорганизации, оптимизации и приватизации со стороны россиян, что привело к массовому сокращению работников.

ЦНС сообщает, что горнякам шахт им. Засядько, академика Скочинского, им. Челюскинцев и ряда других, которые закрыли россияне, так и не выплатили полугодовой задолженности по заработной плате.

Таким образом россияне усложняют социальную ситуацию на временно оккупированных территориях и побуждают гражданское население мобилизоваться в ряды ВС РФ, где обещают «стабильное денежное обеспечение».

21 сентября 2022 года кремлевский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.



Позже министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек.

