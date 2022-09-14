Военные части РФ отменяют отправку подразделений в Украину из-за массовых отказов — ГУР 14 сентября, 10:35 Многие российские военные увольняются, теряя при этом все свои льготы (Фото:ГУР)

На фоне масштабного поражения российских войск в Харьковской области в частях и соединениях, находящихся на территории РФ, отменяют запланированные отправки в Украину из-за массовых отказов от участия в боевых действиях.

Об этом в среду, 14 сентября, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны.

Более того, военнослужащие 5-й отдельной танковой бригады 36-й армии РФ (Улан-Удэ) пишут рапорты на увольнение, теряя при этом свои льготы (выслуга лет — год за три, статус ветерана и т. п. ).

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«Одновременно в подразделениях, участвующих в войне против Украины, наблюдается катастрофическая нехватка личного состава. С целью решения проблемы командованием оккупационными войсками решено существенно сократить время на реабилитацию военных после ранений и контузий. Раненым в госпиталях целенаправленно упрощают диагнозы, не проводят ранее запланированные операции и предлагают вернуться на войну в Украину. Врачам „рекомендуют“ давать разрешение на плановые хирургические вмешательства только по окончании войны или по прямому разрешению командира раненого», — рассказали в ГУР.

Тем временем украинская армия продолжает свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.



На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

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