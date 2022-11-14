Лишение аккредитации журналистов CNN и SkyNews, освещавших ситуацию в Херсоне, спровоцировало скандал 14 ноября, 16:25 Журналисты считают, что такой подход к СМИ необходимо менять (Фото:Скриншот видео Tendar/Twitter)

Лишение аккредитации представителей СМИ, прибывших в освобожденный от российских войск Херсон без «разрешения» властей, вызвало шквал критики среди журналистов и общественных деятелей.

Речь идет, в частности, о съемочных группах CNN и SkyNews, которые одними из первых сделали репортажи о ситуации в городе и настроениях среди местных жителей.

В Минобороны заявили, что иностранные журналисты проигнорировали существующие запреты и не получили разрешения на работу в Херсоне, за что и были лишены аккредитации.

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Кроме них, с аналогичными санкциями столкнулся и фотограф Дмитрий Ларин, о чем рассказала у себя в Facebook главный редактор Украинской правды Севгиль Мусаева.

Она считает, что соответствующее решение было принято после «команды из Офиса президента».

«Кому-то не понравилось, что журналисты оказались на месте происшествия первыми. А не президент. Да, потому что мы руководствуемся интересами общества и своей аудитории. Так будет всегда. Лишать аккредитации CNN и SkyNews, которые рассказывают о нашей войне и помогают держать уровень внимания к нашей стране и, как следствие, эмпатии людей к нам в разных уголках мира — это выстрел в ногу», — возмутилась она.

В свою очередь украинский журналист Тарас Березовец отметил, что такой подход к иностранным СМИ стал «красной линией».

«Сразу скажу, такая ситуация не типична для армии. В большинстве случаев, как во время Харьковской офензивы, был найден правильный алгоритм работы с медиа. Более того, к непосредственному запрету работы медиа руководство Генштаба не имеет никакого отношения. Мы имеем дело с классическим случаем чиновничьего перегиба на местах», — написал он у себя в соцсетях, назвав ситуацию пережитком советского прошлого.

На ситуацию также обратил внимание и омбудсмен Дмитрий Лубинец, который назвал такое решение «недопустимым».

По его словам, контроль за доступом СМИ в условиях войны, как международный стандарт, необходим, однако в данном случае коммуникация с Центральное управление гражданско-военного сотрудничества при Генштабе с международными медиа оказалась «недостаточной».

«Есть необходимость пересмотреть это решение и подходы к работе гражданско-военного сотрудничества с медиа. Именно с этим я обратился к министру обороны Украины Алексею Резникову. Мир должен знать правду о преступлениях Российской Федерации! А журналисты должны иметь возможность распространять эту правду!», — подчеркнул Лубинец.

В Офисе президента Владимира Зеленского данную ситуацию пока не комментировали.

11 ноября минобороны РФ отчиталось о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.

В этот же день в город вошли первые подразделения украинской армии, которые были встречены радостными толпами местных жителей.

После потери Херсона кремлевский режим заявил о готовности к мирным переговорам «без предварительных условий».

В свою очередь в МИД Украины ответили, что для этого РФ должна выполнить ряд требований, в первою очередь — вывести свои войска.