Из-за гололедицы в центре Киева столкнулось 5 автомобилей Сегодня, 07:18 444 Цей матеріал також доступний українською Автор: Информатор 5 авто столкнулись в течение 20 минут

Около 22:30, 24 декабря, в Печерском районе Киева пять водителей не справились с управлением из-за гололедицы.

Об этом Информатору стало известно на месте происшествия.

BMW спускался вниз по крутому спуску в сторону Бессарабской площади. На скользкой дороге машину занесло, и он врезался в припаркованную Alfa Romeo.

Спустя пять минут в BMW влетел Mercedes, а еще через 10 минут в крайнюю машину въехал Opel.

Водитель BMW рассказал, что была еще одна машина, но она уехала. Он считает, что причиной столкновения стали погодные условия. Обошлось без пострадавших. На месте работала патрульная полиция.

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