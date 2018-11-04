Из-за ДТП в Киеве полностью заблокирован Шулявский путепровод

Вечером в субботу, 3 ноября, на Шулявском путепроводе в Киеве столкнулись три автомобиля.
Автомобиль Opel Vectra Caravan, который двигался в направлении метро Дорогожичи и выехал на полосу встречного движения, столкнувшись с автомобилем Smart Fortwo.
Об этом передает Эспрессо.
Opel продолжил движение по встречной полосе и врезался в Citroën Grand C4 Picasso.
В результате ДТП были госпитализированы пассажиры Opel.
Движение по Шулявскому путепроводу остановлено.
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