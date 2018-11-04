04 ноября 2018, воскресенье

Из-за ДТП в Киеве полностью заблокирован Шулявский путепровод

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
ДТП на Шулявке

ДТП на Шулявке

Вечером в субботу, 3 ноября, на Шулявском путепроводе в Киеве столкнулись три автомобиля.

Автомобиль Opel Vectra Caravan, который двигался в направлении метро Дорогожичи и выехал на полосу встречного движения, столкнувшись с автомобилем Smart Fortwo.

Об этом передает Эспрессо.

Opel продолжил движение по встречной полосе и врезался в Citroën Grand C4 Picasso.

В результате ДТП были госпитализированы пассажиры Opel.

Движение по Шулявскому путепроводу остановлено.

 

 

Читайте в свежем номере журнала Новое Время

  • Жесткая правда Валерии Гонтаревой о работе в НБУ
  • Элина Светолина — миллионерша, актриса и победительница
  • Катастрофа, которая через 50 лет изменит карту мира

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове