Из-за аварии на шахте в Кривом Роге погиб горняк, еще один госпитализирован

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Причины аварии не сообщаются
Фото: wikimapia.org

Причины аварии не сообщаются

В четверг вечером, 26 апреля, на шахте Гвардейская в Кривом Роге произошла аварии на горизонте -1340 м.

Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, в результате происшествия пострадали два горняка, один из которых скончался.

"Один пострадавший находился в сознании, второй - в бессознательном состоянии. Силами работников шахты первого пострадавшего подняли на поверхность и передали работникам скорой медицинской помощи. Второму пострадавшему оказывали первую доврачебную помощь и провели реанимационные мероприятия, но, к сожалению, в итоге констатировали смерть", - говорится в сообщении.

В то же время причины аварии на шахте не уточняются.

Ранее сообщалось, что на шахте Покровская в Донецкой области произошел взрыв.

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