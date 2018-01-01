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Из-за аварии на газопроводе жители Белой Церкви остались без отопления

Сегодня, 11:44
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Подачу газа на котельные прекратили, чтобы сохранить газоснабжения в домах граждан

В пятницу, 7 декабря, в Киевской области произошла авария на газопроводе высокого давления.

Об этом у себя в Facebook сообщил мэр Белой Церкви Геннадий дикий.

По его словам, в результате аварии подача газа на котельные временно прекращена.

"Для того чтобы сохранить газоснабжения, в домах будет временно прекращено газоснабжение котельных, соответственно прекратится теплоснабжения. Киевоблгаз обещает устранить аварийную ситуацию ориентировочно за три часа, а значит отопления сразу же будет восстановлено", - написал он.

Теги:   Белая Церковь Газоснабжение Киевская область Отопление Авария

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