Из-за аварии на газопроводе жители Белой Церкви остались без отопления
Сегодня, 11:44
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В пятницу, 7 декабря, в Киевской области произошла авария на газопроводе высокого давления.
Об этом у себя в Facebook сообщил мэр Белой Церкви Геннадий дикий.
По его словам, в результате аварии подача газа на котельные временно прекращена.
"Для того чтобы сохранить газоснабжения, в домах будет временно прекращено газоснабжение котельных, соответственно прекратится теплоснабжения. Киевоблгаз обещает устранить аварийную ситуацию ориентировочно за три часа, а значит отопления сразу же будет восстановлено", - написал он.