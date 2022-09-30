Провели спецоперацию. Сотрудники ГУР и ГБР эвакуировали украинских военных из временно оккупированного города

30 сентября, 12:50
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25 сентября защитники пересекли линию столкновения и вернулись на контролируемую Украиной территорию (Фото:gur.gov.ua)

25 сентября защитники пересекли линию столкновения и вернулись на контролируемую Украиной территорию (Фото:gur.gov.ua)

Сотрудники ГУР и ГБР провели спецоперацию и эвакуировали украинских военных из временно оккупированного города.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинской разведки.

В ходе спецоперации двум украинским военным помогли вернуться с временно оккупированной на подконтрольную украинским властям территорию.

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Оперативники ГБР узнали, что два украинских военных находятся во временно оккупированном городе на Востоке Украины. Оба защитника получили ранения во время боевых действий в марте 2022 года.

Работники ГБР нашли для военных безопасное местонахождение, организовали обеспечение военных всем необходимым для лечения и жизнеобеспечения, пока бойцы не поправились.

В ведомстве заявили, что в конце сентября, когда украинские военнослужащие смогли самостоятельно передвигаться, была отработана оперативная комбинация для их эвакуации: приобретен автотранспорт, разработаны основной и запасные маршруты движения и соответствующая легенда.

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В воскресенье, 25 сентября, защитники через блокпост пересекли линию столкновения и благополучно вернулись на контролируемую Украиной территорию.

В настоящее время военнослужащие проходят реабилитацию.

В дальнейшем защитники Украины планируют вернуться в свои части, чтобы продолжить военную службу.

Ранее трое украинских морпехов смогли покинуть временно оккупированные территории, где они были вынуждены скрываться от россиян шесть месяцев.

https://www.youtube.com/watch?v=Npyejh-75sE&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Разведка Государственное бюро расследований (ГБР) Война России против Украины

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