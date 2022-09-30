Провели спецоперацию. Сотрудники ГУР и ГБР эвакуировали украинских военных из временно оккупированного города
25 сентября защитники пересекли линию столкновения и вернулись на контролируемую Украиной территорию (Фото:gur.gov.ua)
Сотрудники ГУР и ГБР провели спецоперацию и эвакуировали украинских военных из временно оккупированного города.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинской разведки.
В ходе спецоперации двум украинским военным помогли вернуться с временно оккупированной на подконтрольную украинским властям территорию.
Оперативники ГБР узнали, что два украинских военных находятся во временно оккупированном городе на Востоке Украины. Оба защитника получили ранения во время боевых действий в марте 2022 года.
Работники ГБР нашли для военных безопасное местонахождение, организовали обеспечение военных всем необходимым для лечения и жизнеобеспечения, пока бойцы не поправились.
В ведомстве заявили, что в конце сентября, когда украинские военнослужащие смогли самостоятельно передвигаться, была отработана оперативная комбинация для их эвакуации: приобретен автотранспорт, разработаны основной и запасные маршруты движения и соответствующая легенда.
В воскресенье, 25 сентября, защитники через блокпост пересекли линию столкновения и благополучно вернулись на контролируемую Украиной территорию.
В настоящее время военнослужащие проходят реабилитацию.
В дальнейшем защитники Украины планируют вернуться в свои части, чтобы продолжить военную службу.
Ранее трое украинских морпехов смогли покинуть временно оккупированные территории, где они были вынуждены скрываться от россиян шесть месяцев.