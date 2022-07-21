Из армии РФ активно увольняются контрактники — Генштаб 21 июля, 08:11 Контрактники массово увольняются из войск России (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

В воинских частях вооруженных сил РФ наблюдается тенденция увольнения значительной части военных, которые проходили службу по краткосрочным контрактам.



Об этом сообщает Генштаб.

Кроме того, большинство военнослужащих отказывается продлевать долгосрочные контракты, действие которых истекло.

Накануне Генштаб сообщал, что в подразделениях оккупантов процветает пьянство и неповиновение приказам командиров.

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