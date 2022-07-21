Из армии РФ активно увольняются контрактники — Генштаб

21 июля, 08:11
Контрактники массово увольняются из войск России (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Контрактники массово увольняются из войск России (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

В воинских частях вооруженных сил РФ наблюдается тенденция увольнения значительной части военных, которые проходили службу по краткосрочным контрактам.

Об этом сообщает Генштаб.

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Кроме того, большинство военнослужащих отказывается продлевать долгосрочные контракты, действие которых истекло.

Накануне Генштаб сообщал, что в подразделениях оккупантов процветает пьянство и неповиновение приказам командиров.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Контрактники Война России против Украины

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