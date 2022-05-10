За минувшие сутки из Украины выехали 27 тысяч человек, а вернулись 25 тысяч — ГНСУ 10 мая, 12:34 Цей матеріал також доступний українською В Польшу прибывают беженцы из Украины (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

За минувшие сутки, 9 мая, из Украины выбыли 27 тысяч человек, а въехали 25 тысяч.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Telegram.

«За сутки 9 мая западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 52 тыс. человек и около 15 тыс. транспортных средств», — отметили в ГНСУ.

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Из страны выбыло 27 тыс. человек, более 15 тыс. из них — через польскую границу, остальные — через границу со Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой.

В то же время, в Украину приехало 25 тыс. человек, из них почти 23 тыс. — украинцы.

«Оформлено почти 219 грузовиков с гуманитарной помощью», — сообщают пограничники.

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