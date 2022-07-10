Из Украины высылают белорусскую волонтерку, которая помогала в Буче 10 июля, 01:25 Карине Потемкиной вручили благодарность за волонтерство в Буче (Фото:Karyna Patsiomkina/facebook)

Из Украины высылают белорусскую волонтерку Карину Потемкину. Она жила и работала в Буче.

Об этом волонтер сообщила в своем Facebook.



Потемкина рассказала Настоящему времени, что находилась на территории Украины без регистрации: жила и работала в Буче. По словам женщины, она «легально находилась на территории Украины 180 дней», но документы на политическое убежище не подавала. Также она рассказала, что звонила по телефону в миграционную службу, где ей сказали, что пока не принимают заявления о предоставлении убежища, потому что в стране военное положение.

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По словам Карины, украинские органы власти также не принимали документы на оформление временного вида на жительство в Украине. Когда, по словам женщины, она пришла в миграционную службу для подачи документов, указав основанием для этого «волонтёрство в организации», у нее не приняли пакет документов, в том числе благодарность от органов власти в Буче, полученную 30 июня.

Фото: Karyna Patsiomkina/facebook

Позже сотрудник миграционной службы забрал у Потемкиной паспорт и сказал, что ей будет выписан штраф, но «минимальный, потому что она волонтер».

По данным Gwara Media, Потемкина — одна из тех, кому угрожало заключение за несогласие с режимом самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. 8 марта женщине удалось выехать через Ирпень в Киев. После деоккупации Бучи Потемкина вернулась и продолжила волонтерскую деятельность.

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