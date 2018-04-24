Из Украины выдворили вора в законе Тенго Питерского

35-летний гражданин Грузии вернулся в Украину под другой фамилией

Из Украины в очередной раз выдворили вора в законе по прозвищу Тенго Питерский, вернувшегося в страну несмотря на официальный запрет.

Как сообщили в Национальной полиции, 35-летний гражданин Грузии в 2018 году пересек украинскую границу в аэропорту Борисполь по фальшивому паспорту и отправился в Днепр для перераспределения сфер влияния в криминальном мире.

По информации следствия, Тенго Питерский интересовался в Украине такими направлениям криминала, как грабежи и незаконные завладения автомобилями.

Криминального авторитета задержали в Днепре и доставили в Киев, откуда его посадили на самолет в Турцию. Кроме того, решается вопрос о запрете въезда на территорию Украины сроком на три года.

Вор в законе Тенго Питерский был коронован в 2014 году в Санкт-Петербурге. Он неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе - за покушение на убийство.

Напомним, что из Украины выдворили вора в законе по прозвищу Профессор, который руководил кражами автомобилей на территории Киева и Кропивницкого.