Из Украины выдворили польского студента за сожжение трезубца

Студент решил сжечь герб Украины во время обеда в тернопольском кафе. Его выдворили из страны

В Тернополе студент из Польши совершил публичное сожжение украинского герба, за что Служба безопасности Украины в результате приняла решение выдворить юношу за хулиганские действия, которые могут привести к разжиганию национальной вражды.

19-летний юноша учился в одном из тернопольских вузов. Во время обеда в кафе студент заметил трезубец на стене заведения и публично сжег его в камине.

12 марта правонарушителя принудительно возвратили на территорию Польши с запретом въезда в Украину сроком на три года.

Спецслужба поблагодарила администрацию заведения питания и руководство вуза за помощь в расследовании обстоятельств инцидента.

Правоохранители также опубликовали кадры с камеры наблюдения хулиганских действий иностранца.

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