Из Украины в Россию пытались вывезти исторические ценности - СБУ

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Найденные предметы датируются Х и XVIII веками
Фото: СБУ

Найденные предметы датируются Х и XVIII веками

В Сумской области сотрудники Службы безопасности Украины пресекли контрабанду в Россию большого количества предметов, представляющих историческую и культурную ценность.

"При осмотре багажа пассажира рейсового автобуса на пункте пропуска Бачевск правоохранители обнаружили скрытые в детской игрушке, в частности, три старинных кинжала, несколько наконечников стрел и копий, а также древний перстень", - рассказали в СБУ.

Согласно предварительной экспертизе, изъятые предметы древности датируется Х и XVIII веками, и имеют историческую и культурную ценность.

"Следователями СБ Украины открыто уголовное производство по ст. 14 и ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия для установления происхождения предметов старины", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что киевлянин пытался вывезти из Украины сотни исторических ценностей.

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