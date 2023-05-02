Двое бизнесменов пытались вывезти из Украины в Иран двигатели для военно-транспортных самолетов 2 мая, 17:49 Украденные двигатели собирались продать в Иран (Фото:СБУ)

Два предпринимателя в Днепре пытались вывезти в Иран двигатели для военно-транспортных самолетов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ во вторник, 2 мая.

Сотрудники СБУ разоблачили предпринимателей, которые пытались нелегально переправить в Иран турбореактивные авиадвигатели Д-36 для продажи за 400 тысяч долларов. «Заказчики» хотели установить двигатели на военно-транспортные самолеты Ан-74.



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Подозреваемые — владельцы днепровской компании, которая занимается грузоперевозками в страны Ближнего Востока и Африки. По данным СБУ, двигатели украли во время ликвидации государственного предприятия. Предприниматели собирались сделать их «косметический» ремонт и оформить поддельные документы для продажи.

«Для маскировки преступной деятельности злоумышленники хотели вывезти авиадвигатели из Украины под видом комплектующих для магистральных газопроводов. Для этого вносили недостоверные сведения в товарно-транспортные декларации», — сказано в сообщении.

Двигатели изъяли на экспертизу, после этого их могут передать на нужды оборонно-промышленного комплекса Украины. Открыто уголовное дело по ч.1 ст. 333 УК Украины (нарушение порядка международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).