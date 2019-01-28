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Аномалия или закономерность

Из Украины пытались вывезти двигатели к Ми-24 в страну, находящуюся под санкциями

Вчера, 21:41
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СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о попытке вывезти из страны партии двигателей для военных вертолетов без необходимого разрешения.

Как рассказали в пресс-центре СБУ, двое предпринимателей из Запорожья попытались продать четыре двигателя к вертолетам Ми-24, которые в свое время были переданы украинской фирме для ремонта. Однако заявитель - одна из стран Ближнего Востока - отказался заплатить за ремонт, в результате имущество перешло в собственность государства.

В дальнейшем двигатели передали коммерческой структуре для реализации. Новым покупателем двигателей оказалась фирма из страны, находящейся под санкциями Совета Безопасности ООН (не уточняется какая именно). Двигатели оценили почти в $ 1 млн.

Запорожские дельцы пытались продать авиационные двигатели под видом гражданской продукции, для этого планировали подделать документацию, заявили в СБУ.

Нарушителей задержали в Запорожье при попытке реализовать заказчику четыре двигателя. Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 333 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Теги:   СБУ

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