Под постоянными обстрелами. Из Святогорской лавры эвакуировали 17 человек 2 сентября, 01:07 Служители монастыря и большое количество гражданских до сих пор находятся в зоне боевых действий и отказываются уезжать (Фото:facebook.com/Святогорская-военная-администрация)

В четверг, 1 сентября, удалось провести эвакуацию людей из Святогорской лавры. В то же время, значительное количество гражданских до сих пор отказывается выезжать из зоны боевых действий.

Об этом сообщили в Святогорской городской военной администрации.



"Как только поступила информация, что в монастыре есть люди, готовые уехать, началась работа по планированию и организации проведения эвакуации. Сегодня (1 сентября – ред.) из Святогорской лавры удалось эвакуировать 17 человек», – отметили в МВА.

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Все спасенные граждане в безопасности. Тем не менее, служители монастыря и количество гражданских до сих пор находятся в зоне боевых действий и отказываются уезжать.

В городской военной администрации добавили, что Святогорская лавра, расположенная на правом берегу Северского Донца, в последние несколько месяцев является объектом постоянных обстрелов и манипуляций россиян, временно удерживающих левый берег реки.

Накануне вице-премьер, министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что обязательную эвакуацию также будут проводить из части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Правительство Украины приняло решение об обязательной эвакуации жителей неоккупированных районов Донецкой области в связи с постоянными российскими обстрелами и невозможностью обеспечить отопительный сезон в регионе.

Отказаться от эвакуации можно. Для этого жителям Донбасса нужно будет подтвердить подписью, что они понимают и осознают все последствия и несут персональную ответственность за жизнь.

29 июля Кабинет министров создал координационный штаб , который занимается эвакуацией из Донецкой области.

Накануне Ирина Верещук заявила, что с начала августа из четырех областей Украины эвакуировали около 35 тысяч человек .

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