Из Сум в Киев начал курсировать первый бесплатный эвакуационный поезд 15 июля, 13:38 Из Сум в Киев запустили ежедневный эвакуационный поезд (Фото:Минреинтеграции/Telegram)

Начиная с субботы, 15 июля, в Сумской области запущен бесплатный поезд, который будет следовать ежедневно в Киев.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

«Уже сегодня из Сум в Киев отправился первый эвакуационный поезд Сумы-Киев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поезд будет курсировать ежедневно — из Сум будет отправляться в 6:47 и прибывать в Киев в 11:41.

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Кроме этого, Укрпочта на вокзале будет выплачивать каждому гражданину по прибытию 3 тысячи гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2 тысячи гривен для всех остальных жителей Сумской области.

Также всех желающих Киевская ОВА будет размещать в модульном городке Вышгородского района.

В сообщении отметили, что по всем вопросам по эвакуации, местные жители могут обращаться по телефону горячей линии Сумской ОВА: (0542)-77−99−55 или на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции: 15−48.

Ранее сообщалось, что жителей приграничных территорий Сумской области эвакуируют из-за постоянных обстрелов со стороны войск РФ.