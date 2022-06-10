Из британского Starstreak. Украинский десантник сбил девять беспилотников оккупантов

10 июня, 18:02
Цей матеріал також доступний українською
Скриншот из видео (Фото:Десантно-штурмові війська ЗС України/Telegram)

Скриншот из видео (Фото:Десантно-штурмові війська ЗС України/Telegram)

Украинский десантник ликвидировал девять беспилотников страны-агрессора. Об этом сообщает пресс-служба Десантно-штурмовых войск в Telegram.

«На личном счету этого молодого десантника уже девять сбитых средств воздушной разведки противника, которые вели корректировку артиллерийского огня в режиме онлайн по украинским позициям», — говорится в сообщении.

Видео дня
Читайте также:

Очередной российский штурмовик СУ-25 Грач был сбит молодым человеком 29 мая (Фото:Національна гвардія України/Facebook) «Изрядно нагоняет страх на оккупантов». Нацгвардеец сбил три российских штурмовика СУ-25 в Запорожской области

ДШВ не назвали имени и позывного украинского героя, но уточнили, что десантник — младший сержант 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады и является одним из наиболее результативных зенитчиков в ВСУ.

«Его британский ПЗРК Starstreak навсегда приземляет российских птичек на землю, превращая дорогостоящее оборудование в металлолом. А артиллерия российских оккупантов остается без глаз», — добавили в ДШВ.

Отмечается, что на достигнутом результате десантник не останавливается и продолжает постоянно повышать свое боевое мастерство.

https://www.youtube.com/embed/Xykowso5qBs
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Десантники Беспилотник Война в Украине Starstreak

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X