Из британского Starstreak. Украинский десантник сбил девять беспилотников оккупантов 10 июня, 18:02 Цей матеріал також доступний українською Скриншот из видео (Фото:Десантно-штурмові війська ЗС України/Telegram)

Украинский десантник ликвидировал девять беспилотников страны-агрессора. Об этом сообщает пресс-служба Десантно-штурмовых войск в Telegram.

«На личном счету этого молодого десантника уже девять сбитых средств воздушной разведки противника, которые вели корректировку артиллерийского огня в режиме онлайн по украинским позициям», — говорится в сообщении.

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ДШВ не назвали имени и позывного украинского героя, но уточнили, что десантник — младший сержант 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады и является одним из наиболее результативных зенитчиков в ВСУ.

«Его британский ПЗРК Starstreak навсегда приземляет российских птичек на землю, превращая дорогостоящее оборудование в металлолом. А артиллерия российских оккупантов остается без глаз», — добавили в ДШВ.

Отмечается, что на достигнутом результате десантник не останавливается и продолжает постоянно повышать свое боевое мастерство.

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