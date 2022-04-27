Из Славянска 28 апреля отправится эвакуационный автобус в Ровенскую область 27 апреля, 14:46 Цей матеріал також доступний українською Эвакуация жителей Донбасса (Фото:REUTERS/Jorge Silva)

Из Славянска 28 апреля в 11:00 от универмага отправится автобус в Ровенскую область, где расселят эвакуированных лиц.

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Об этом сообщила Славянская городская военная администрация.



Указано, что посадка по предварительной записи, а записаться можно по телефонам горячей линии.

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«Для удобства славянцев добавили количество телефонов. Линия начала работать еще продуктивнее», — говорится в сообщении

Сообщается, что завтра также в 11:00 всех желающих эвакуироваться, ждут автобусы в Покровск на Привокзальной площади.

Городская военная администрация отметила, что сегодня был отправлен эвакуационный автобус на Днепр — из Славянска вывезли группу маломобильных и лежачих граждан, которым обеспечат уход в западных областях страны.

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