Из Славянска 28 апреля отправится эвакуационный автобус в Ровенскую область
Эвакуация жителей Донбасса (Фото:REUTERS/Jorge Silva)
Из Славянска 28 апреля в 11:00 от универмага отправится автобус в Ровенскую область, где расселят эвакуированных лиц.
Война России против Украины — главные события 27 апреля
Об этом сообщила Славянская городская военная администрация.
Указано, что посадка по предварительной записи, а записаться можно по телефонам горячей линии.
«Для удобства славянцев добавили количество телефонов. Линия начала работать еще продуктивнее», — говорится в сообщении
Сообщается, что завтра также в 11:00 всех желающих эвакуироваться, ждут автобусы в Покровск на Привокзальной площади.
Городская военная администрация отметила, что сегодня был отправлен эвакуационный автобус на Днепр — из Славянска вывезли группу маломобильных и лежачих граждан, которым обеспечат уход в западных областях страны.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.