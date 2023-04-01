Из Славянска принудительно эвакуируют всех детей

1 апреля, 23:31
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Последствия ракетного удара по Славянску 27 марта (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Последствия ракетного удара по Славянску 27 марта (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Руководитель службы по делам детей Славянской городской военной администрации Елена Соколова сообщила о более строгих мерах по эвакуации детей из города.

Об этом сообщает Суспільне.

В частности, комиссия по защите прав ребенка приняла решение о срочном выезде опекунов с детьми за пределы Донецкой области. В случае отказа их лишат обязанностей опеки или попечительства, а детей эвакуируют принудительно.

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«В Донецкой области обязательная эвакуация утверждена постановлением Кабинета Министров от 2 августа 2022 года. Опекуны обязаны эвакуироваться с детьми за пределы Донецкой области в более безопасные регионы Украины. Обеспечить безопасность ребенку – это обязанность опекунов и органов опеки», – заявила Соколова.

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В понедельник утром, 27 марта, российские оккупанты атаковали Славянск, ударив двумя ракетами С-300. Разрушены административные и офисные здания, пять многоэтажек и семь частных домов.

В результате обстрела российскими оккупантами города погибли два человека. Ранения получили не менее 29.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Славянск Донецкая область Эвакуация Война в Украине Дети Война России против Украины

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