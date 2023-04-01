Из Славянска принудительно эвакуируют всех детей
Последствия ракетного удара по Славянску 27 марта (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)
Руководитель службы по делам детей Славянской городской военной администрации Елена Соколова сообщила о более строгих мерах по эвакуации детей из города.
Об этом сообщает Суспільне.
В частности, комиссия по защите прав ребенка приняла решение о срочном выезде опекунов с детьми за пределы Донецкой области. В случае отказа их лишат обязанностей опеки или попечительства, а детей эвакуируют принудительно.
«В Донецкой области обязательная эвакуация утверждена постановлением Кабинета Министров от 2 августа 2022 года. Опекуны обязаны эвакуироваться с детьми за пределы Донецкой области в более безопасные регионы Украины. Обеспечить безопасность ребенку – это обязанность опекунов и органов опеки», – заявила Соколова.
В понедельник утром, 27 марта, российские оккупанты атаковали Славянск, ударив двумя ракетами С-300. Разрушены административные и офисные здания, пять многоэтажек и семь частных домов.
В результате обстрела российскими оккупантами города погибли два человека. Ранения получили не менее 29.